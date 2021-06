Berlin (ots) - Party in Rosenborg: Das erste und zugleich reichweitenstärkste Pferdemagazin Deutschlands feiert Geburtstag! "Wendy" legte 1986 den Grundstein für das Genre der Pferdezeitschriften und begeistert seit Generationen pferdeverliebte Mädchen im Alter von 7 bis 11 Jahren.Als Geburtstagsüberraschung veranstaltet Egmont Ehapa Media im Rahmen des Jubiläumsmagazins ein großes Gewinnspiel für die jungen Pferdefans und verlost passend zum Alter der beliebten Zeitschrift 35 x 100 EUR Einkaufsgutscheine für Reitartikel. Daneben überrascht das Heft mit zahlreichen spannenden Einblicken in Wendys Welt, Reportagen über die schönsten Pferde der Welt und lustigen Geburtstagsgrüßen.Und im Juli wird weitergefeiert: Mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren erscheint "Wendy Sommerträume", ein 148-seitiges Sonderheft mit den besten Comic-Geschichten aus 35 Jahren."Pferde sind mein Leben!" stand auf dem ersten Cover, ein Motto, das für viele Kinder bis heute gilt. "Das ist auch der Grund, warum es uns noch immer gibt", erklärt Marko Andric, Chefredakteur von Egmont Ehapa Media. "Nicht nur unsere Leserinnen, sondern alle, die zu jeder Ausgabe von Wendy ihren Beitrag leisten, leben nach diesem Leitspruch, um das Magazin zu dem zu machen, was es ist: das Pferdemagazin Nummer eins!"Wir haben für Sie ein digitales Pressekit mit interessanten Pressematerialien und spannenden Illustrationen zusammengestellt. Registrieren Sie sich jetzt auf dem Egmont-Presseportal für den Wendy-Presseraum unter http://www.egmont-presseportal.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.egmont-presseportal.de%2F&data=04%7C01%7Cs.schlizio%40egmont.de%7C06739e9c42b8423ec8ec08d930be6bec%7Cd5dfa73244504094a0f950bd719272da%7C0%7C0%7C637594416670541365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KTEevmiPRbsqN3butXK7t9dhaXAxQlqsSxqtO%2FYt1RY%3D&reserved=0). Sobald Sie Ihre Freischaltungsmail erhalten, können Sie sich erneut unter Ihrem gewählten Benutzernamen und Passwort einloggen und die Download-Funktion nutzen. Fragen zu diesem Presseraum beantwortet Ihnen gern Angelina Zerr (a.zerr@egmont.de).Für die Vormerkung von Rezensions- und Verlosungsexemplaren wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Pressekontakt. Für die Vermarktung des Magazins "Wendy" ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.Pressekontakt:Jörg Risken PublishingPublishing Director Magazines und Corporate CommunicationEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail pr@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4944142