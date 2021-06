Wien (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank FED, deren Ergebnis gestern erst um 20:00 Uhr MESZ bekannt gegeben wurde, hielten sich die Anleger in Europa am gestrigen Mittwoch noch zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Fokus habe sich dabei vor allem auf den Begleitkommentar der Währungshüter gerichtet. Im Kern sei es um die Frage gegangen, wie die US-Notenbank auf den jüngsten Inflationsanstieg reagieren werde. Die wichtigsten europäischen Leitindices hätten sich dementsprechend wenig verändert gezeigt. ...

