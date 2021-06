Eine einzige Ladeanlage für Hotelgäste, Büromitarbeiter und zur öffentlichen Nutzung - das ist das Konzept hinter einer Ladelösung mit 18 Ladepunkten, die die Düsseldorfer Stadtwerke kürzlich in einer Tiefgarage am Medienhafen in Betrieb genommen haben. Durch den großen Nutzerkreis soll die Auslastung maximiert werden. * * * Die Lage ist exklusiv: An der Spitze des Düsseldorfer Medienhafens ragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...