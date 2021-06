Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.06.2021

Kursziel: 2,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Akquisition von datac stärk das Kerngeschäft im Microsoft-Umfeld und vergrößert Kundenbasis deutlich



q.beyond hat gestern 100% der Anteile an der datac Kommunikationssysteme GmbH, einem Partner für sämtliche Herausforderungen rund um den digitalen Arbeitsplatz, übernommen und damit den nächsten Schritt im Zuge der avisierten M&A-Strategie verkündet.



Target mit breiter Aufstellung im Microsoft-Geschäft und attraktivem Kundenzugang: Der inhabergeführte IT-Dienstleister mit rund 50 Mitarbeitern unterstützt seine Kunden vorwiegend bei der Implementierung moderner Arbeitsplatzumgebungen. Als 'Microsoft Preferred Partner' entwirft datac individuelle Lösungen für flexibles sowie zeit-, geräte- und ortsunabhängiges Arbeiten und beansprucht dafür v.a. Produkte aus der Microsoft-Familie (u.a. Teams, Office 365, Skype for Business). Im Zuge der Corona-Pandemie verstärkte sich der Megatrend 'New Work' immens. Da diese Entwicklung u.E. anhalten wird, sollte das Geschäft auch in den nächsten Jahren weiter profitieren. Mit dem Zukauf betreut q.beyond nunmehr rund 150.000 digitale Arbeitsplätze, wobei datac rund 700 mittelständische Kunden einbringt. Zwar dürfte das durchschnittliche Umsatzvolumen je Nutzer im Vergleich zu den bisherigen Kunden etwas geringer sein, dennoch ermöglicht der breite Kundenzugang u.E. mittel- und langfristig insbesondere im SAP- und IoT-Umfeld sowie im Hinblick auf die branchenspezifischen Plattformlösungen umfassende Cross-Selling Potenziale. Zudem wird durch den gemeinsamen Aufbau eines Microsoft Excellence Centers eine noch stärkere Sichtbarkeit im Bereich Digital Workplace avisiert. Nicht zuletzt stärkt die Übernahme durch den Hauptsitz in Augsburg auch die Präsenz q.beyonds in Süddeutschland.



Schätzungen leicht erhöht: Nach Unternehmensangaben belief sich der Umsatz von datac in 2020 auf 6,5 Mio. Euro. Den Kaufpreis schätzen wir auf Grundlage gängiger Bewertungsmultiples (MONe EV/Umsatz: 1,1x) auf rund 7,2 Mio. Euro. Angesichts einer Konsolidierung ab Mitte Juni und einem von uns erwarteten Erlöswachstum i.H.v. 12,5% in 2021 rechnen wir auf Konzernebene für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzbeitrag von 4,0 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 10%. Die organische Zielsetzung für 2022 (Umsatz: 200 Mio. Euro; EBITDA-Marge: >10%) lässt der Vorstand u.E. lediglich aufgrund des erwarteten Verkaufs des Colocation-Geschäfts (MONe: Ende Q3/21) noch unverändert. Wir rechnen nach dieser Veräußerung mit einem aktualisierten Ausblick.



Anhaltend positiver Newsflow erwartet: Auch in den kommenden Monaten gehen wir von einer Fortsetzung erfreulicher Nachrichten an den Kapitalmarkt aus. In diesem Zusammenhang dürften v.a. der Verkauf des ausgegründeten Colocation-Geschäfts (Verkaufspreis MONe: 40 bis 50 Mio. Euro) sowie ggf. zusätzliche Übernahmen angesichts eines derzeitigen Cash-Bestands von rund 35 Mio. Euro von Bedeutung sein und damit als mögliche Katalysatoren für die Aktienkursentwicklung fungieren.



Fazit: Der Zukauf von datac stellt u.E. einen weiteren Meilenstein im Zuge der Wachstumsstrategie '2020plus' dar. Das Sentiment für digitale Geschäftsmodelle und damit auch für q.beyond erachten wir nach wie vor als positiv. Auch der Dealflow dürfte weiterhin erfreulich sein, sodass wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 2,70 Euro (zuvor: 2,60 Euro) bestätigen.







