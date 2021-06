Die Aktien des Fahrzeugherstellers Daimler sind am Vortag zunächst kräftig abgesackt und haben im Tagestief 77,45 Euro erreicht. In der Folge gaben die Titel aber Gas und konnten im weiteren Handelsverlauf deutlich höher bei 79,04 Euro aus dem Handel gehen. Am heutigen Donnerstag befinden sich die Aktien von Daimler weiter auf der Überholspur und liegen aktuell mit 0,80% bei 79,70 Euro im Plus. Die Long-Position ist ...

