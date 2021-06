(shareribs.com) London 17.06.2021 - Die US-Notenbank hat dem Goldpreis am Mittwoch einen herben Dämpfer verpasst. Die Inflationsprognosen wurden angepasst und damit einher gingen auch neue Schätzungen zum Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank hat am Mittwoch sein monatliches Treffen beendet und an den Märkten für einige Verunsicherung gesorgt. Die Notenbanker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...