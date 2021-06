DJ EANS-News: Lenzing AG / Lenzing mehrfach als erfolgreicher internationaler Player ausgezeichnet

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 1. Platz bei Wirtschaftswettbewerb "Austria's Leading Companies" Gewinn des "Global Player Awards" für erfolgreiche Internationalisierung Unternehmen Lenzing - Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter von holzbasierten Spezialfasern für die globalen Textil- und Vliesstoffindustrien, darf sich gleich doppelt über renommierte nationale Auszeichnungen freuen. Bei "Austria's Leading Companies" (ALC) wurden am Mittwoch, 16. Juni 2021, wieder die erfolgreichsten österreichischen Unternehmen gekürt. Lenzing belegte in dem von PwC Österreich, Die Presse und KSV1870 veranstalteten Wettbewerb den 1. Platz in der Kategorie "Klimaschutz". "Nach einem extrem herausfordernden Jahr freuen wir uns umso mehr über diese Auszeichnung. Es ist eine tolle Anerkennung für unsere Leistungen und unser Engagement, auch in schwierigen Phasen unbeirrt unseren Weg des nachhaltigen Wirtschaftens weiterzugehen. Der Dank gebührt natürlich unseren ca. 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Erfolg möglich machen", sagt Robert van de Kerkhof, Mitglied des Vorstandes der Lenzing Gruppe. Bei ALC zählt die Performance des Unternehmens: Bilanzzahlen, Umsatz und Ergebniswachstum der vergangenen drei Geschäftsjahre und ein gewichtetes Kennzahlensystem sorgen für ein objektives Ergebnis. Die finale Einreihung in die jeweilige Kategorie wird durch eine ausgewählte Jury vorgenommen. "In wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ist der ALC-Award ein besonderes Zeichen der Anerkennung und ebenso ein Motivationspreis für die Zukunft. In Phasen der Krise ist Innovation, Zeitgeist und ein Perspektivenwechsel umso wichtiger", heißt es vonseiten der Veranstalterseite. Zwtl.: Erfolgreiche Internationalisierung Bereits zum 26. Mal wurde heuer der Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich an Unternehmen mit überdurchschnittlichem Erfolg in Auslandsmärkten verliehen. Lenzing wurde von der Jury zum Gewinner des "Global Player Award 2020" gekürt. Die aufgrund der COVID-19-Pandemie verspätete physische Übergabe der Trophäe erfolgt am Dienstag, 22. Juni 2021, am Werksgelände der Lenzing AG. Der Preis ist für Unternehmen bestimmt, die sich in den vergangenen Jahren eine starke Position am Weltmarkt erarbeitet haben. Der "Global Player Award" geht an Unternehmen, die über ein effizientes Netzwerk im Ausland verfügen und im Waren- oder Dienstleistungsexport sogar als Pionier in einem bestimmten Land oder einer Branche gelten. Die Nominierung erfolgte im Vorfeld durch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, den endgültigen Sieger ermittelte eine Jury unter dem Vorsitz des Wirtschaftskammer-Präsidenten Dr. Harald Mahrer. Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/ showpin.do?pinCode=BoKJI4Yo5Zzh] PIN: BoKJI4Yo5Zzh Rückfragehinweis: Dominic Köfner Vice President Corporate Communications & Public Affairs Lenzing AG Telefon: +43 7672 701 2743 E-Mail: media@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

