TUI-Calls mit 121%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Der weltweit agierende Touristikkonzern TUI zählt zweifellos zu den größten Verlierern der Pandemie. Notierte die TUI-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) noch im Februar 2020 im Bereich von 7 Euro, so wurde sie nach ihrem 78-prozentigen Absturz im März 2021 bei 1,52 Euro gehandelt. Im Zuge der in den folgenden Monaten einsetzen Erholungsbewegung konnte sich die äußerst schwankungsfreudige TUI-Aktie bis zum 25.Februar 2021 auf ihr 12-Monatshoch bei 5,47 Euro steigern. In den vergangenen drei Monaten notierte die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 4,50 bis 5,20 Euro.

Wegen der Öffnung zahlreicher Touristikziele und der Wiederaufnahme der Kreuzfahrtstätigkeit rechnet der massiv verschuldete mit einer weiteren Verbesserung der stark steigenden Buchungslage. Für risikobereite Anleger, die der TUI-Aktie, die derzeit bei 4,78 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf das 12-Monatshoch bei 5,47 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 5,00 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die TUI-Aktie mit Basispreis bei 5,00 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 1, ISIN: DE000DV0FP50, wurde beim TUI-Aktienkurs von 4,78 Euro mit 0,29 - 0,34 Euro gehandelt.

Kann die TUI-Aktie in spätestens einem Monat ihr Hoch bei 5,47 Euro erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+121 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 4,274 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die TUI-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 4,274 Euro, BV1, ISIN: DE000MC9ZL78, wurde beim Aktienkurs von 4,78 Euro mit 0,54 - 0,55 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der TUI-Aktie auf 5,47 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,19 Euro (+116 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 3,92 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die TUI-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 3,92 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV02FA0, wurde beim TUI-Aktienkurs von 4,78 Euro mit 0,92 - 0,94 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der TUI-Aktie auf 5,47 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,55 Euro (+65 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TUI-Aktien oder von Hebelprodukten auf TUI-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de