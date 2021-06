Nach neun Jahren als Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgesellschaften der Mecklenburgischen übergibt Thomas Flemming den Führungsstab an seinen Vorstandskollegen Toren Grothe. Flemming tritt als Vorsitzender im Aufsichtsrat die Nachfolge von Georg Zaum an. Führungswechsel bei der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe: Thomas Flemming übergibt den Vorstandsvorsitz bei den Versicherungsgesellschaften der Mecklenburgischen an seinen Vorstandskollegen Toren Grothe. Mit Wirkung zum 11.06.2021 ist ...

