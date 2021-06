Hamburg (ots) - Der Deutsche Tennis Bund (DTB) und der Gesundheitsspezialist Beurer gehen eine Partnerschaft ein, in dessen Fokus die Themen Fitness, Trainingseffizienz, Regeneration und Wellbeing stehen werden. Das Ulmer Traditionsunternehmen bringt sich künftigals offizieller Partner des Tennis-Dachverbandes sowohl im Spitzen- und Breitensport wie auch in der Ausbildung der Trainer*innen ein."Ob Spitzen- oder Freizeitsport, ob Nachwuchstalent oder Profi, ob mit oder ohne Beeinträchtigung: Beim Tennis begegnen sich die Menschen auf Augenhöhe. Wir setzen uns seit vielen Jahren für die Förderung des Tennissports auf allen Ebenen ein. Kooperationen mit bekannten Marken wie Beurer ermöglichen es uns, gemeinsam neue Ziele zu entwickeln und diese umzusetzen. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit", sagt DTB-Präsident Dietloff von Arnim.Beurer und der Deutsche Tennis Bund, das ist eine passende Verbindung: Das Produktportfolio des Ulmer Familienunternehmens bietet Trainingsbegleiter oder Entspannungshelfer für Profi-, Nachwuchs- und Freizeitsportler*innen an. "Genau diese Sortimentsbreite mit insgesamt mehr als 500 Produkten ist unsere Stärke und macht Beurer als weltweit erfolgreiche Marke aus", sagt Kerstin Glanzer, Marketingleiterin bei Beurer.Vielfältige Projekte in Ausbildung sowie Spitzen- und BreitensportIm Rahmen der Kooperation mit dem Deutschen Tennis Bund wird Beurer im neuen DTB-Trainerportal integriert werden. Dort erhalten die rund 15.000 lizenzierten DTB-Tennistrainer*innen künftig nicht nur Lerninhalte nach modernsten Maßstäben, ihnen werden dort auch die passenden Produkte von Beurer präsentiert.Darüber hinaus agiert das Ulmer Unternehmen als Partner der vier DTB-Bundesstützpunkte zur ganzjährigen Betreuung der besten Tennis-Nachwuchstalente. Außerdem beteiligt sich Beurer an der Vereinsaktion "Deutschland spielt Tennis", die seit 2007 ein wichtiges Instrument der Mitgliedergewinnung des Deutschen Tennis Bundes und seiner Landesverbände darstellt.Angelique Kerber wird Beurer-MarkenbotschafterinIn Ergänzung zu der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennis Bund wird Beurer auch Partner der mit drei Grand Slam-Titeln erfolgreichsten deutschen Tennisspielerin des letzten Jahrzehnts: "Angelique Kerber ist das Aushängeschild des Deutschen Tennis Bundes und steht für überaus erfolgreichen Tennissport. Wir freuen uns sehr, sie als Markenbotschafterin gewinnen zu können und sind überzeugt, dass unsere Produkte und Leitlinien perfekt zueinander passen", sagt Beurer-Geschäftsführer Marco Bühler."Als Profisportlerin ist für mich der ganzheitliche Ansatz bei meiner Trainingsplanung wichtig - neben den Trainingseinheiten auf dem Platz ist auch eine punktgenaue Regeneration mit dem richtigen Equipment ein essenzieller Baustein", freut sich die Wimbledon-Siegerin auf die Kooperation.Fokus auf Produkte zur Entspannung, Analyse und SchmerztherapieIm Fokus der Zusammenarbeit mit dem deutschen Tennissport stehen drei hochwertige Produkte, unter anderem der "Achillomed FM 200" zur Entspannung und Hilfe bei Achillessehnen-Problemen. Beurer unterstützt mit diesem Gerät Sportler*innen dabei, Schmerzen entgegenzuwirken und schnell wieder fit zu werden. Weiterhin wird das digitale TENS/EMS-Gerät "EM 59" eingebunden, welches zur medikamentenfreien Schmerztherapie eingesetzt werden kann oder der gezielten Muskelstimulation dient. Durch die zuschaltbare Wärmefunktion ist es auch zur Entspannung und Massage nach anspruchsvollen Trainingseinheiten bestens geeignet. Bei der detaillierten Analyse von Körperwerten wie Gewicht, Muskel-, Wasser- und Körperfettanteil, Knochenmasse sowie Kalorienbedarf hilft die High-End Diagnosewaage "BF 1000 Super Precision". Die moderne Überkreuzmessung mit acht Elektroden macht eine segmentielle Darstellung je Körperzone möglich - dank App-Anbindung sogar mit langfristiger Beobachtung zur optimalen Trainingsgestaltung.Video- und Bildmaterial:Bildmaterial steht in der DTB Medien-Dropbox (https://www.dropbox.com/sh/77y3xgdmu0horap/AAAIBfvEkzH2P0bpjRl80XV0a?dl=0) als kostenfreier Download zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/4944432