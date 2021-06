Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland treibt gemeinsam mit dem TV-Hersteller TP Vision die Umsetzung von Addressable TV in Deutschland voran. Hierzu schließen die beiden Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung. Grundlage ist die Implementierung der HbbTV-Spezifikation für Targeted Advertising (HbbTV TA) in Philips Smart-TVs. HbbTV TA ermöglicht ein neues Level der Umsetzung von Addressable TV, bei dem Inhalte im linearen Broadcast präzise und ohne sichtbare Unterbrechung gegen adressierte Inhalte über das Internet ausgetauscht werden können.Damit wird ein nahtloser Übergang zwischen Broadcast und Austauschspots möglich.



Andre Prahl: "Addressable TV ist für die Mediengruppe RTL Deutschland eines der bestimmenden Zukunftsthemen. Offene Standards und starke Partnerschaften bilden für uns bei der Etablierung von Addressable TV ein wichtiges Fundament. Mit der Implementierung des innovativen Standards HbbTV TA in die Smart-TVs von TP Vision schaffen wir die technische Grundlage, die Qualität der Ausspielung zielgerichteter Werbung deutlich zu verbessern."



