Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Gute Nachrichten von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403): Die Erholung nach dem 75-Prozent-Plus vom April hält an, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Der Konzern habe im Mai rund 860.000 Fahrzeuge ausgeliefert - 41,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund genug für die Analysten der Norddeutschen Landesbank, ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Autobauers zu erneuern. Das Kursziel sei von 270 auf 280 Euro angehoben worden. Die Experten würden 2022 wieder einen Absatz auf 2019er Niveau erwarten. Damals seien 11 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert worden. In diesem Jahr dürfte die Zahl zwischen 10,0 und 10,5 Mio. liegen, vermute die Bank. Auch Anleger würden optimistisch bleiben. Auf Monatssicht sei es für den DAX-Wert um rund 5 Prozent nach oben gegangen. Wie man jetzt bereits bei seitwärts laufenden Kursen zweistellig verdienen könne, zeige eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VQ75CX7/ WKN VQ75CX) von Vontobel. (Ausgabe 23/2021) (17.06.2021/alc/n/a) ...

