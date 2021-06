++ Aktien in Europa werden leicht schwächer gehandelt ++ DE30 testete den Bereich von 15.615 Punkten nach der FOMC-Entscheidung ++ Europäische Autoverkäufe stiegen im Mai um 74% im Vergleich zum Vorjahr ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag nach der gestrigen FOMC-Entscheidung schwächer. Die Indizes konnten sich jedoch von ihren Tagestiefs erholen und notieren nun nur noch leicht im Minus. Banken sind heute die Top-Mover in Europa. Der Automobilsektor zeigt nach der Veröffentlichung der europäischen Autoverkaufszahlen für Mai ebenfalls eine gute Performance. Quelle: xStation 5 Der DE30 fiel nach der gestrigen FOMC-Entscheidung und ...

