Aufgrund von fehlenden Halbleiter-Elementen ist in der kommenden Woche mit erneuten Engpässen in der Wolfsburger Volkswagen-Zentrale zu rechnen. Die VW-Aktie geht daraufhin am Mittwochmorgen auf Talfahrt. Unternehmenskreisen zufolge soll Europas größter Autohersteller nächste Woche, also zwischen dem 21. und dem 25. Juni, eine weitreichende Kurzarbeit geplant haben, so die dpa. Dies treffe insbesondere einige Mitarbeiter, die in der Produktion tätig ...

