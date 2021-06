Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die FED derzeit "behind the curve" bleibe, könnte sie im Laufe des Jahres gezwungen sein, ihre sehr expansive Geldpolitik anzupassen, schreibt Prof. Dr. Jan Viebig, CIO ODDO BHF AG, in seinem aktuellen Marktkommentar zur US-Notenbanksitzung vor dem Hintergrund der aktuellen Inflationsentwicklung in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...