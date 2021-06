Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Energieversorgungsunternehmen hinken in Sachen erneuerbarer Energien hinterher - auch gegenüber der Automobilbranche, die inzwischen immer stärker auf Elektrofahrzeuge setzt, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Die meisten Versorger würden ihren Strom noch traditionell mit fossilen Brennstoffen erzeugen. In der Coronakrise seien die Ausgaben für eine grüne Infrastruktur allerdings deutlich gestiegen, sage Jim Lydotes, Senior Portfolio Manager der BNY Mellon Global Infrastructure Income Strategy (ISIN IE00BZ18VT34/ WKN A2N384) bei Mellon - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management. Er habe den Stand erneuerbarer Energien in Großbritannien, den USA, Italien, Spanien und Deutschland beleuchtet: ...

