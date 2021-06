Die enttäuschenden Studien-Ergebnisse bei CureVac und der anschließende Einbruch der Aktie wecken Erinnerungen an vergangene Crashs. Zum Teil wurden binnen Stunden Milliarden an Wert vernichtet. Doch es gibt auch Unternehmen, die sich davon wieder erholt haben. Ein Überblick über einige der größten Tagesverluste an der Börse.Steinhoff gilt vielen als Synonym für Crash. Am 6. Dezember brach die Aktie mehr als 66 Prozent auf 0,85 Euro ein. Bilanzmanipulationen und Betrug in Milliardenhöhe machten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...