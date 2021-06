Es läuft weiterhin rund für die Aktie von BP, die in dieser Woche ein neues Corona-Hoch markiert hat. Rückenwind gibt es für die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,5 Prozent) weiterhin von den Rohstoffmärkten. So haben die Ölpreise am Mittwoch erneut mehrjährige Höchststände erreicht.Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete bis etwa zu 74,94 US-Dollar, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit bis zu 72,98 Dollar gehandelt. Damit kostete ein Fass Brent so viel wie seit gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...