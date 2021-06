Die Edelmetalle kamen am gestrigen Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank unter Druck. Anfangs hielt sich der Silberpreis noch gut, machte sogar Anstalten, zurück ins Plus zu drehen. Doch am Ende war der Druck, der über den Terminmarkt kam, zu groß. Der Silberpreis rutschte unter die 27 Dollar-Marke und notiert aktuell im Bereich von 26,30 Dollar.Dass die Reaktion des Marktes auf die Fed-Sitzung seltsam anmutet, hat DER AKTIONÄR bereits heute Vormittag dargelegt. Die Fed weicht aktuell ...

