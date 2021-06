DJ ING prüft strategische Optionen für Privatkunden-Geschäft in Frankreich

Von Adria Calatayud

AMSTERDAM (Dow Jones)--Die niederländische Bank ING lotet strategische Optionen für ihr Privatkundengeschäft in Frankreich aus. Hintergrund ist die Ankündigung der ING Groep NV, ihr Retail-Banking-Portfolio in diesem Jahr straffen zu wollen. Die ING ist in Frankreich seit dem Jahr 2000 im Retail Banking aktiv, und hat dort zurzeit rund eine Million Privatkunden.

Zuvor hatte die ING bereits beschlossen, sich in Österreich und Tschechien aus dem Privatkunden-Geschäft zurückzuziehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 08:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.