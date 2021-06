Köln (www.fondscheck.de) - Der von der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH und der KFM Deutsche Mittelstand AG aufgelegte Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN DE000A2PF0N2/ WKN A2PF0N, I-Tranche; ISIN DE000A2PF0P7/ WKN A2PF0P, R-Tranche) hat sich in dem ersten Jahr seines Bestehens erfolgreich etabliert, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

