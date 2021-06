Weil das für eMobility-Förderungen in Österreich für das Jahr 2021 vorgesehene Budget in Höhe von 46 Millionen Euro in den nächsten Wochen ausgeschöpft sein wird, legt die Regierung nach: Es werden weitere 55 Millionen Euro bereitgestellt, wie Verkehrsministerin Leonore Gewessler nun ankündigt. Staatliche Unterstützung gibt es unter anderem für private und gewerbliche E-Autos und Ladeinfrastruktur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...