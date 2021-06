Von wegen Sommerloch, an der Börse ist gerade eine ganze Menge los. Dabei kommt es zu höchst unterschiedlichen Bewegungen. Die Aktie von Varta etwa hat einen Gang hochgeschaltet und mittlerweile die auch die Marke von 140 Euro hinter sich gelassen. Was treibt den Kurs an und was ist noch drin bei der Aktie?Der Curevac-SchockLange Gesichter gibt es indes bei den Aktionären von Curevac. Die Schockmeldung, dass der entwickelte Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent hat, lässt den Kurs der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...