Die Aufträge für größere Projekte verlaufen in der Windkraft sehr sporadisch. Das liegt vor allem an Genehmigungen geografischer oder politischer Art. Entsprechend reagiert der Markt auf überzogene Plus- oder auch Minusergebnisse. An dieser Konstellation ändert sich vorerst nichts.



Die neueste Technik ist entscheidend. Dazu die möglichen Kapazitäten für die Größenordnungen, die genehmigungspflichtig sind. VESTAS als größter unabhängiger Windkraftbaumeister kostet 29 Mrd. € (umgerechnet) für einen Ca.-Umsatz von 17,5 bis 18 Mrd. € in diesem Jahr. Für SIEMENS GAMESA gelten 17 Mrd. € für etwa 12 Mrd. € Umsatz und NORDEX als kleinster bringt es auf rd. 2,1 Mrd. € für einen Umsatz von etwa 5,5 Mrd. €.



Die Ertragslage von VESTAS ist die stabilste. Diejenige von GAMESA unterliegt spanischen Einflüssen und ist schwieriger zu kalkulieren, wobei die Zugehörigkeit zu SIEMENS ENERGY eine Sonderrolle spielt. Deshalb sind die Umsatzzahlen für GAMESA nur bedingt vergleichbar. Die größte Schwankung im Auftragsbestand weist NORDEX aus.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 24! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 24:



Themen u.a.:++ Inflation funktioniert wie eine Pandemie++ 2G ENERGY hebt die Umsatzprognose++ VECTRON: Profiteur des Re-Openings?++ LUFTHANSA steht an erster Stelle++ HYDROFARM wächst!++ NORDEX: Jetzt einsteigen?++ Bei AEROVIRONMENT bauen wir die Position aus++ SIEMENS HEALTHINEERS will es wissen++ SALESFORCE oder SAP?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

NORDEX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de