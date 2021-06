Pressemitteilung der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH:

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS von KFM und Monega erfolgreich gestartet / Monega übernimmt zusätzlich das Fondsmanagement für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Der von der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH und der KFM Deutsche Mittelstand AG aufgelegte Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (DE000A2PF0N2 I-Tranche / DE000A2PF0P7 R-Tranche) hat sich in dem ersten Jahr seines Bestehens erfolgreich etabliert. Der Fonds, der in sorgfältig ausgewählte Unternehmensanleihen mittelständischer Unternehmen vornehmlich aus der Europäischen Union investiert, ist das europäische Pendant zu dem bereits in 2013 lancierten Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (LU0974225590 M-Tranche ...

