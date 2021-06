Die Achema Pulse hat die Erwartungen der Veranstalter übertroffen. Die Aufgrund der Corona-Pandemie online abgehaltene Alternative zur regulären Achema zog Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt an. Das Live-Programm der Achema Pulse am 15. und 16. Juni umfasste rund 460 Stunden an Live-Inhalten in parallel stattfindenden Vorträgen, Workshops und Hersteller-Präsentationen. Insgesamt haben sich 960 Aussteller aus 38 Ländern an der Messe beteiligt, bilanzierte Thomas Scheuring, CEO der Dechema Ausstellungs-GmbH. "Wir haben damit unsere Erwartungen zweifellos übertroffen", so Scheuring. Er hob ...

