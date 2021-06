In unserer letzten Kommentierung zur Aktie von The Scotts Miracle-Gro thematisierten wir die angespannte charttechnische Lage des Wertes. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie von The Scotts Miracle-Gro thematisierten wir die angespannte charttechnische Lage des Wertes. In der Folgezeit stand wie erwartet zunächst die eminent wichtige Unterstützung von 200 US-Dollar im Fokus. Mittlerweile ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...