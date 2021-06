Während beim DAX weiter wenig Bewegung herrscht, hat die Siemens-Aktie im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Der Industriekonzern profitiert von Berichten über eine mögliche Prognoseanhebung. So nähert sich der DAX-Titel nach der Konsolidierung langsam wieder dem Allzeithoch.So will der neue Siemens-Chef Roland Busch dem Handelsblatt zufolge die Ziele in der kommenden Woche auf einem Kapitalmarkttag anheben. Busch wolle die bisherigen Wachstums- und Profitabilitätsziele zumindest teilweise nach oben ...

