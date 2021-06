Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die BioNTech-Aktie. Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Der Impfstoff aus dem Hause BioNTech konnte im Zusammenhang mit Mutationen und zuletzt insbesondere mit der Delta-Variante starke Studienergebnisse, was die Wirksamkeit angeht, erzielen. Bei den Verkäufen steht CureVac auf dem 1. Platz. Das Unternehmen hat enttäuschende Daten zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs veröffentlicht, die Aktie gab deutlich nach. Analyst senkten daraufhin ihre Kursziele.