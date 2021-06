Darum geht's im Video: Wenn die Konjunktur nach Corona anzieht, dann könnte die Industrie demzufolge mehr Rohstoffe benötigen. Was für Anleger nach einer einfachen Rechnung klingt, führt schnell zu einer entscheidenden Frage: Wie investiert man am besten in Rohstoffe und deren Nachfrage? Physisch, über Wertpapiere wie Gold-ETCs oder doch über Aktien von Rohstoff-Unternehmen? Einschätzungen und Erklärungen von Investor und Buchautor Christian W. Röhl im Gespräch mit Richy. - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/