Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Nr.

CA44861F2017 Stallion Gold Corp. 17.06.2021 CA8525891005 Stallion Gold Corp. 18.06.2021 Tausch 1:1 7827

VGG9396G1182 Bit Brother Ltd. 17.06.2021 VGG1144D1096 Bit Brother Ltd. 18.06.2021 Tausch 1:1 7814

CA09607B1031 Blue Star Gold Corp. 17.06.2021 CA09607B2021 Blue Star Gold Corp. 18.06.2021 Tausch 10:1 7827

