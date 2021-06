DJ PTA-Adhoc: OHB SE: OHB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bremen (pta030/17.06.2021/16:45) - Bremen, 17. Juni 2021. Der Vorstand der OHB SE hat heute beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu EUR 6 Mio. zu initiieren. Das Programm soll zeitnah starten und bis zum 31.03.2022 abgeschlossen sein. Rechtliche Grundlage des Rückkaufprogramms ist der entsprechende Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Mai 2020, nach dem die erworbenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden können, insbesondere können sie dementsprechend zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen dienen. Außerdem können sie als Belegschaftsaktien Arbeitnehmern der Gesellschaft angeboten und übertragen werden oder an Mitglieder des Vorstands in Erfüllung bestehender oder künftiger vertraglicher Vergütungsabreden begeben werden.

