Weiterstadt (ots) - › Motorhaube, Kühlergrill und Frontstoßfänger glänzen in neuem Design› Attraktive Vier-Augen-Leuchtgrafik inklusive neuen LED-Scheinwerfern plus Voll-LED-Heckleuchten› Konnektivität und Unterhaltung: Infotainmentsysteme der neuesten Generation mit bis zu 9,2 Zoll großem Bildschirm, CANTON-Soundsystem mit elf Lautsprechern› Weiterentwickelter ŠKODA KODIAQ ab 29.990 Euro bestellbarDer umfangreich überarbeitete ŠKODA KODIAQ kann ab sofort geordert werden. Das auf Wunsch siebensitzige SUV mit emotionalerem Design, aufgewertetem Interieur und erweiterter Ausstattung steht in den Ausstattungslinien Active, Ambition, Style, L&K sowie als Designlinie SPORTLINE und Sondermodell CLEVER bereit. Zudem ergänzt der 180 kW (245 PS) starke KODIAQ RS (Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 170 g/km) die Baureihe. Der Einstiegspreis für den überarbeiteten KODIAQ Active liegt bei 29.990 Euro.Die emotionalere Designsprache des weiterentwickelten KODIAQ zeigt sich in der erhöhten Motorhaube und dem neu gestalteten, aufrechter stehenden ŠKODA Grill. Front- und Heckstoßfänger in Aluminiumdesign setzen schicke Akzente. Zu den Highlights zählen neue LED-Scheinwerfer - auf Wunsch inklusive Matrix-Funktion - und Voll-LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern. Aerodynamisch optimierte Leichtmetallräder zwischen 18 und 20 Zoll unterstreichen den dynamisch-markanten Auftritt. Der hochglänzend schwarze Heckspoiler und seitliche Finlets neben der Heckscheibe reduzieren den Luftwiderstand und verbessern die Aerodynamik zusätzlich.Die Infotainmentsysteme mit bis zu 9,2 Zoll Bildschirmdiagonale stammen aus der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens des Volkswagen Konzerns und bieten eine permanente Online-Konnektivität dank integrierter eSIM. Smartphones lassen sich über die Wireless SmartLink-Technologie sowie Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink drahtlos mit dem KODIAQ verbinden. Mit der digitalen Sprachassistentin Laura können Fahrer das Infotainmentsystem komfortabel per Sprachbefehl bedienen. Auf Wunsch stattet ŠKODA das SUV mit dem Virtual Cockpit aus. Die Ansicht des 10,25 Zoll großen Bildschirms über dem Lenkrad lässt sich individuell einstellen. Das optionale CANTON-Soundsystem verfügt ab sofort über elf Lautsprecher plus einen Subwoofer im Kofferraum.Mit Ausnahme des KODIAQ RS und der Ausstattungslinie L&K bildet immer der 1,5 TSI ACT mit 110 kW (150 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe die Basismotorisierung aller Versionen (ŠKODA KODIAQ: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9-5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 135-129 g/km; ŠKODA KODIAQ SPORTLINE: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km; ŠKODA KODIAQ CLEVER: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9-5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 135-129 g/km). Den Einstieg in die Baureihe macht der KODIAQ Active ab 29.990 Euro. Er verfügt unter anderem über LED-Scheinwerfer inklusive Tagfahrlicht sowie LED-Heckleuchten, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Klimaanlage und Kombiinstrument mit Farbdisplay. Für Unterhaltung sorgt das Musiksystem Swing mit 6,5-Zoll-Bildschirm, digitalem Radioempfang DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Der KODIAQ Ambition startet ab 32.610 Euro und umfasst zum Beispiel 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Fahrlichtassistent und Regensensor. Die Preise für den KODIAQ Style beginnen bei 35.780 Euro. Fahrer und Passagiere profitieren von Komfortdetails wie den Matrix-LED-Scheinwerfern, dem Fernlichtassistenten, elektrisch einstellbaren und beheizbaren Vordersitzen mit Memory-Funktion sowie Parksensoren vorn und hinten. Zudem gehört das Infotainmentsystem Bolero mit 8-Zoll-Farbdisplay zum Style-Umfang. Mit SmartLink lässt sich das Smartphone kabellos mit dem Fahrzeug verbinden, es umfasst die Schnittstellen Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink. Den ab 42.450 Euro bestellbaren KODIAQ L&K - ab Werk mit 1,5 TSI ACT inklusive Direktschaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 139 g/km) - rüstet ŠKODA unter anderem mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, belüfteten Vordersitzen und dem CANTON-Soundsystem inklusive elf Lautsprechern und Subwoofer im Kofferraum aus. Zudem halten Assistenzsysteme wie der Adaptive Abstandsassistent, der Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassistent Einzug.Sportlich designter KODIAQ SPORTLINE und Sondermodell KODIAQ CLEVERFür Fans von dynamisch designten Fahrzeugen hat ŠKODA den KODIAQ SPORTLINE im Angebot. Schwarze Karosseriedetails - Dachreling, Kühlergrillrahmen und Außenspiegelkappen - verleihen ihm einen eigenständigen, sportlichen Look. Zu seinen vielen Vorzügen zählen Matrix-LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, das Adaptive Fahrwerk und die Pedalerie im Edelstahldesign. Der KODIAQ SPORTLINE startet ab 38.610 Euro.Die aufgewertete KODIAQ-Modellfamilie umfasst auch das besonders umfangreich ausgestattete Sondermodell KODIAQ CLEVER. Es vereint Komfortmerkmale wie Matrix-LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorn und hinten plus Parklenkassistent, eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung sowie Leichtmetallfelgen in 19-Zoll-Ausführung und eine elektrische Heckklappenbedienung inklusive Komfortöffnung. Den KODIAQ CLEVER gibt es ab 36.860 Euro. Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell sparen Kunden beim Kauf des KODIAQ CLEVER bis zu 5.040 Euro.Sportlicher KODIAQ RS mit neuem leistungsstarkem MotorDer neue 2,0 TSI-Benziner aus der EVO-Generation ist das Highlight im neuen KODIAQ RS. Er leistet 180 kW (245 PS) und wiegt 60 Kilogramm weniger als das Vorgängeraggregat. Auch das 5,2 Kilogramm leichtere 7-Gang-Direktschaltgetriebe wirkt sich positiv auf die Performance aus. Darüber hinaus verfügt der KODIAQ RS über einen dynamisch designten Frontstoßfänger, Matrix-LED-Scheinwerfer und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Kühlergrillrahmen, Außenspiegelkappen und Dachreling setzen in Schwarz markante Akzente. Serienmäßig rüstet ŠKODA das sportlichste Modell der Baureihe mit Adaptivem Fahrwerk aus. Der KODIAQ RS startet bei 48.990 Euro.Neue Serienausstattungen für alle KODIAQ-VariantenIn sämtlichen Varianten des aufgefrischten KODIAQ kombiniert ŠKODA den automatischen Notruf eCall ab sofort mit einer Sitzplatzerkennung. Zudem rüstet der Hersteller den KODIAQ in den Ausstattungslinien Style und L&K, der Designlinie SPORTLINE und als Sondermodell KODIAQ CLEVER serienmäßig mit Matrix-LED-Scheinwerfern aus. Varianten mit Direktschaltgetriebe verfügen künftig immer über ein Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen - Active ausgenommen. Frontangetriebene KODIAQ SPORTLINE kommen nun immer mit adaptivem Fahrwerk.Alle Informationen zu Motor-Getriebe-Kombinationen und Ausstattungen stehen auf der Modellseite des KODIAQ (http://www.skoda-media.de/model/108/?fz=1042&skoda=KODIAQ%20%C3%BCberarbeitet) bereit.ŠKODA KODIAQ 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1-5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 139-132 g/kmŠKODA KODIAQ 2,0 TSI ACT DSG 4x4 140 kW (190 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0-6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 159-154 g/kmŠKODA KODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7-4,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 124-119 g/kmŠKODA KODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2-5,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 137-131 g/kmŠKODA KODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 147 kW (200 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5-5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 145-140 g/kmŠKODA KODIAQ SPORTLINE 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 138 g/kmŠKODA KODIAQ SPORTLINE 2,0 TSI ACT DSG 4x4 140 kW (190 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 159 g/kmŠKODA KODIAQ SPORTLINE SCR DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 122 g/kmŠKODA KODIAQ SPORTLINE SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 135 g/kmŠKODA KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR DSG 4x4 147 kW (200 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 143 g/kmŠKODA KODIAQ CLEVER 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1-5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 139-132 g/kmŠKODA KODIAQ CLEVER 2,0 TSI ACT DSG 4x4 140 kW (190 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0-6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 159-154 g/kmŠKODA KODIAQ CLEVER 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7-4,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 124-119 g/kmŠKODA KODIAQ CLEVER 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2-5,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 137-131 g/kmŠKODA KODIAQ CLEVER 2,0 TDI SCR DSG 4x4 147 kW (200 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5-5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 145-140 g/kmDie angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon: +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4944998