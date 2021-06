Wie und warum viele fähige Makler gegen Ende ihrer beruflichen Laufbahn zu "kleinen Saboteuren" werden, wenn sie beginnen, sich um ihre Nachfolgeplanung zu kümmern, erklärt Andreas Grimm in seiner Bestandsmarktplatzkolumne. Und auch, welches Gegenmittel helfen könnte. Viele Makler in Deutschland sind erfahrene Berater und erfolgreiche Unternehmer. Über Jahrzehnte hinweg haben sie ihre Unternehmen aufgebaut, Kunden in der Altersvorsorge oder in Finanzanlagen beraten und das Risikomanagement von Gewerbe- ...

