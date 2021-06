WOCHENVORSCHAU: Termine bis 01. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 01. Juli:

FREITAG, DEN 18. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Notenbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk zu Betriebsärzte und Impfkampagne, u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar H. Wieler + Infektionsgeschehen

+ Stand der Impfungen

10:30 DEU: Online-Pk des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Deutschen Bahn zur Strategie der Bahn im Umgang mit dem Klimawandel. Der Direktor des PIKs, Ottmar Edenhofer, sowie DB-Infrastrukturvorstand, Ronald Pofalla, stellen die Ergebnisse einer, von der Bahn in Auftrag gegebenen, Studie vor. 10:30 DEU: Nationale Luftfahrtkonferenz 2021

+ als hybride digitale Veranstaltung am Flughafen Berlin Brandenburg, u.a. mit Reden von Kanzlerin Merkel, Verkehrsminister Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaier + Bei der Konferenz soll es um die Wiederbelebung der Luftverkehrsbranche nach der Pandemie gehen sowie um technologische Zukunftsthemen der Branche wie Klima- und Umweltschutz. + 14.45 Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Brandenburgs Wirtschaftsminister, Jörg Steinbach 11:30 DEU: Digitales Pressegespräch Verdi zur anstehenden Tarifrunde für die öffentlichen und privaten Banken in Deutschland DEU: Zweiter und letzter Tag der Wirtschaftsministerkonferenz in Präsenz Den Vorsitz hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). + 12.00 Pk mit Pinkwart und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu den Ergebnissen der Beratungen BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 18:30 DEU/FRA: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin MONTAG, DEN 21. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München Folgende Änderungen in den Indizes werden wirskam:

MDax: Rein: Auto1, Raus: Siltronic

SDax: Rein: Siltronic, Nagarro, Grenke, Vantage Towers, Raus: Auto1, Corestate Capital, Leonie, Koenig & Bauer TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 05/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: CFNA-Index 05/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote Q1/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin

DEU: Digitaler Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Berlin + 13.00 Eröffnungs-Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel + 13.15 Ansprache Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 16:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2021 des Verbraucherzentrale Bundesverbands u.a. mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, FDP-Chef Christian Lindner BEL: Tagung der EU-Umweltminister, Brüssel

LUX: Tagung der EU-Außenminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 22. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 14:00 DEU: BioNTech, Hauptversammlung (online)

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

DEU: Bike24, voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/21 (endgültig) 09:00 CHE: KOF: Sommerprognose 2021

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (vorab)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk zum Deutschen Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (23./24.6.), Berlin + 11.00 Online-Pk mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied 09:00 DEU: Konferenz Finanzplatztag der "Börsenzeitung" (online) u.a. mit Axel Weber (UBS) und Joachim Wuermeling (Bundesbank) 11:00 DEU: Online-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe: Rückblick 2020 und Ausblick 2021, Frankfurt/M. 11:30 DEU: Online-Pressegespräch Berenberg: "Wirtschaft und Kapitalmärkte: Goldene Zwanziger Jahre nach der Pandemie?" mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding MITTWOCH, DEN 23. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: ZG Raiffeisen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cherry, vorausichtlich Ende der Zeichnungsfrist

GBR: GlaxoSmithKline, Investor Day

NLD: ASML Holding, Investor Day

USA: Johnson & Johnson, Environmental, Social and Governance (ESG) Investor Update Webcast

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/21

15:45 USA: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (online) DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2021 DONNERSTAG, DEN 24. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re, Media Day

14:00 DEU: Curevac, Hauptversammlung (online)

14:30 DEU: Evonik, Investorenveranstaltung zur Sparte Smart Materials 22:30 USA: Fed Ergebnisse des Bankenstresstests

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens, Capital Market Day

USA: FedEx, Q4-Zahlen

USA: Nike, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 06/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/21

09:00 ESP: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 06/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (3. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Digitaler Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft", Berlin 10:00 DEU: dena-Gespräch "Green Recovery der Luftfahrtbranche: Wie kann die Erholung im Einklang mit ambitioniertem Klimaschutz gelingen?", Berlin 17:00 DEU: Online: "Tagesspiegel"-Veranstaltung "Deutschlands digitale Zukunft: Die Parteien im Wahl-Check", Berlin FREITAG, DEN 25. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt, Q1-Zahlen DEU: Bike24, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Online-Konferenz American Chamber of Commerce in Germany e. V. (AmCham Germany), u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet 14:00 DEU: Warburg Bank-Miteigentümer Christian Olearius will vor dem "Cum-Ex"-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 28. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Tui, Online-Pressekonferenz zum bevorstehenden Wintergeschäft FRA: Korian, Capital Markets Day

SWE: Tele2, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Finanzkonferenz "Frankfurt Euro Finance Summit" (Präsenzveranstaltung und Livestream) u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef Manfred Knof, und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 12:00 DEU: Eröffnung des "Munich Urban Colab" u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten ESP: Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (bis 01.7.21) ITA: Beginn des dreitägigen G20-Außenministertreffens in der süditalienischen Stadt Matera DIENSTAG, DEN 29. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 10:00 DEU: MAN, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Lanxess, CEO Sustainability Meeting

14:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung (online)

15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vonovia, Capital Markets Day

DEU: Cherry, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Abeitsloasenquote 05/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/21 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/21

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE

06:00 DEU: Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlicht den World Wealth Report 18:00 DEU: Online-Kolloquium anlässlich des 85. Geburtstages des Ex-Chefvolkswirts von Bundesbank und EZB, Otmar Issing. Issing hatte am 27. März Geburtstag. Zu dem Kolloquium werden als Redner u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen MITTWOCH, DEN 30. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler: Online-Weltpremiere des ersten elektrischen Serien-Lkw "eActros" 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:00 GBR: BIP Q1/21 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/21 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 06/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchepreise 06/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbrauchepreise 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/21

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinsamer Schienenkongress von Allianz pro Schiene und dem Bundesumweltministerium u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana V?lean, dem österreichischen Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 11:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur, Düsseldorf 13:30 DEU: Online-Pk der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum Gesetz zum Grundrentenzuschlag, Stuttgart DONNERSTAG, DEN 01. JULI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden FRA: Sodexo, 9Monatsumsatz

GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen

USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 06/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 06/21 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/21

14:40 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: "Brigitte Live" mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Berlin °

