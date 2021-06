TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 18. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Notenbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk zu Betriebsärzte und Impfkampagne, u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar H. Wieler + Infektionsgeschehen

+ Stand der Impfungen

10:30 DEU: Online-Pk des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Deutschen Bahn zur Strategie der Bahn im Umgang mit dem Klimawandel. Der Direktor des PIKs, Ottmar Edenhofer, sowie DB-Infrastrukturvorstand, Ronald Pofalla, stellen die Ergebnisse einer, von der Bahn in Auftrag gegebenen, Studie vor. 10:30 DEU: Nationale Luftfahrtkonferenz 2021

+ als hybride digitale Veranstaltung am Flughafen Berlin Brandenburg, u.a. mit Reden von Kanzlerin Merkel, Verkehrsminister Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaier + Bei der Konferenz soll es um die Wiederbelebung der Luftverkehrsbranche nach der Pandemie gehen sowie um technologische Zukunftsthemen der Branche wie Klima- und Umweltschutz. + 14.45 Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Brandenburgs Wirtschaftsminister, Jörg Steinbach 11:30 DEU: Digitales Pressegespräch Verdi zur anstehenden Tarifrunde für die öffentlichen und privaten Banken in Deutschland DEU: Zweiter und letzter Tag der Wirtschaftsministerkonferenz in Präsenz Den Vorsitz hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). + 12.00 Pk mit Pinkwart und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu den Ergebnissen der Beratungen BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 18:30 DEU/FRA: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi