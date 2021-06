Tagesausblick für 18.06.: Fed-Entscheidung irritiert nur kurz. Hexensabbat könnte morgen für Bewegung sorgen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte reagierten zunächst leicht verschnupft auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell nach der Notenbanksitzung. Zwar bleiben die Zinsen bis auf weiteres niedrig. Bis 2023 seien allerdings Zinserhöhungen möglich. Das Ende der ultralockeren Geldpolitik könnte also früher kommen, als von vielen Experten erwartet wurde. Im Tagesverlauf fingen sich die Aktienmärkte allerdings wieder. So schloss der DAX rund 0,11 Prozent fester bei 15.750 Punkte und der EuroStoxx50 0,13 Prozent höher bei 4.157 Punkte. In den USA zeigte sich in den ersten Handelsstunden vor allem der NASDAQ-100 deutlich fester.

Am Anleihemarkt hat Powells Pressekonferenz so manchen Investor auf dem falschen Fuss erwischt. Mit der Aussicht auf Zinserhöhungen in USA brachen die US-Anleihen gestern kräftig ein. Die europäischen Staatspapiere zogen heute nach. Dabei stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen zeitweise um acht Punkte. Im späteren Verlauf hat sich die Lage jedoch wieder etwas beruhigt. Drastisch fielen auch die Reaktionen bei den Edelmetallen aus. So verloren sie zwischen 4,2 Prozent (Gold) und 7,1 Prozent (Palladium). Öl bleibt derweil wie festgenagelt bei rund 74 US-Dollar (Brent Crude).

Unternehmen im Fokus

Bei den Befesa-Anlegern kam die geplante Übernahme des Recyclinggeschäfts von American Zinc Recycling gut an. Der SDAX-Wert schob sich zeitweise in den Bereich des Allzeithochs. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist nach Angaben den Branchenverbands ACEA in Europa im Mai um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Aktien von BMW, Daimler und VW reagierte mit leichten Aufschlägen. CureVac brach nach schwachen Studienergebnissen zum Coronaimpfstoff um knapp 50 Prozent ein. Die Aktie von BioNTech profitierte hingegen von der Nachricht. Siemens will Meldungen zufolge kommende Woche die Geschäftsprognose erhöhen. Die Investoren zeigten sich erfreut. Wacker Chemie kann von einer Prognoseerhöhung nicht profitieren und sackt ab.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive E-Commerce Index mit Onlinetiteln aus Brasilien, Russland, Indien und China sowie der Stoxx Europe Banks Index.

Morgen laden unter anderem Deutsche Euroshop und Freenet zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Morgen ist an den Terminbörsen der große Verfalltag (Hexensabbat)

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.780/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.400/15.540/15.590/15.630 Punkte

Der DAX startete mit kräftigen Schwankungen in den Handel. Zur Mittagszeit kehrte Ruhe ein und der Index schlich leicht nach oben. Dabei gelang der Ausbruch aus dem kurzfrisigen Abwärtstrend. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 15.780 Punkten. Die 61,8%-Retracementlinie hat den jüngsten Test bestanden und fungiert weiterhin als Unterstützungsmarke.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.05.2021- 17.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.06.2014- 17.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

