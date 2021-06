Shanghai (ots/PRNewswire) - Eccogene, Inc. ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von metabolischen und immunologischen Therapeutika konzentriert, gab heute die Aufnahme von Jacques Mizrahi, Ph.D., in seinen wissenschaftlichen Vorstand bekannt.Jacques Mizrahi wurde sowohl in Frankreich (Paris, Inserm U36) als auch in Kanada (Universität Sherbrooke, Fakultät der Wissenschaften und medizinische Fakultät) in Physiologie und Pharmakologie ausgebildet. Danach war Jacques über 20 Jahre in der Forschung und Entwicklung bei den Pharmaunternehmen GSK (Frankreich), E. Lilly (USA) und zuletzt bei Roche (Schweiz) als Global Therapy Head im Bereich Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen tätig. Jacques hat auch die Abteilung für klinische Forschung und explorative Medizin für Translationale Medizin geleitet und dabei die präklinischen Forschungsanstrengungen mit dem klinischen Konzeptnachweis mehrerer innovativer Programme verbunden.Seit 2014 ist Jacques Partner einer Venture-Capital-Organisation, akademischer Einrichtungen wie Inserm Transfert (Paris, Frankreich) und Mitglied des Vorstands mehrerer Biotech-Unternehmen in Europa."Ich freue mich sehr, dem wissenschaftlichen Vorstand von Eccogene beizutreten, um die Entwicklung eines so kreativen Unternehmens zu unterstützen und meine Erfahrung in F&E und translationaler Medizin in die innovativen Projekte und das Portfolio im metabolischen und kardiovaskulären Bereich einzubringen", sagte Dr. Jacques Mizrahi."Wir freuen uns, Dr. Mizrahi in unserem wissenschaftlichen Vorstand begrüßen zu dürfen", sagte Jingye Zhou, PhD, CEO von Eccogene. ""Als weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet der Stoffwechselerkrankungen bringt Dr. Mizrahi eine umfassende Erfahrung mit zu Eccogene, die entscheidend sein wird, wenn wir unsere Programme in der Stoffwechsel-Pipeline in die Klinik bringen. Dies ist eine sehr aufregende Zeit bei Eccogene, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jacques, um unsere hochdifferenzierten Pipeline-Programme für Stoffwechselkrankheiten zu entwickeln."Informationen zu EccogeneEccogene ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Bereitstellung innovativer therapeutischer Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse weltweit verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung der translationalen Medizin bei Stoffwechsel- und Immunkrankheiten.Verwandte Links: http://www.eccogene.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1535447/image_5015235_16870451.jpgPressekontakt:Hanlin Sunhanlin.sun@eccogene.com+8613761968213Original-Content von: Eccogene, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156618/4945027