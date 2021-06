DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie

Heidelberg, 17. Juni 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, hat einen neuen Verwaltungsrat: Die auch in diesem Jahr nur virtuell abgehaltene ordentliche Hauptversammlung wählte alle fünf Kandidaten mit sehr großer Mehrheit in ihr neues Amt. Gleich im Anschluss an die Aktionärsversammlung ernannte der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung Prof. Dr. Claus E. Heinrich zu seinem neuen Vorsitzenden. Der Heidelberger Unternehmer und langjährige SAP-Vorstand erklärt stellvertretend für das neue Verwaltungsratsgremium: "Wir möchten uns bei allen Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen bedanken, das sie uns mit ihrer Wahl entgegengebracht haben. Die SNP hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ihre Software ist auf dem Weg, Standard für komplexe digitale Transformationsprozesse zu werden. Gemeinsam wollen wir jetzt das Unternehmen erfolgreich in die nächste Wachstumsphase führen." Prüfungsausschuss In seiner ersten Sitzung hat der Verwaltungsrat zudem einen Prüfungsausschuss eingerichtet. Einer der Schwerpunkte seiner Tätigkeit ist die Überwachung und Prüfung der Rechnungslegung des Unternehmens. Daneben wird er sich unter anderem mit der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems sowie der Abschlussprüfung befassen. Der Prüfungsausschuss besteht aus Prof. Dr. Christoph Hütten, Sebastian Reppegather und Richard Roy; den Vorsitz hat Prof. Dr. Christoph Hütten als unabhängiges Mitglied übernommen. Insgesamt waren rund 65% des Grundkapitals auf der diesjährigen Hauptversammlung vertreten. Neben der Wahl des Verwaltungsrates wurden die Geschäftsführenden Direktoren und der scheidende Verwaltungsrat ebenfalls mit sehr großer Mehrheit entlastet. Zudem billigte die Hauptversammlung die modifizierten Vergütungssysteme für die Geschäftsführenden Direktoren und den Verwaltungsrat sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals. Als einziger Tagesordnungspunkt hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. Abstimmungsergebnisse im Internet Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind unter https://www.snpgroup.com/de/hauptversammlung veröffentlicht.

Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP:

