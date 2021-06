Der Mobilfunk- und Internetkonzern Softbank hat mit dem Leitz Phone 1 das erste Leica-Smartphone vorgestellt. Das Gerät erinnert an Sharps Aquos R6 und kommt nur in Japan auf den Markt. Bisher hatte Leica seinen Markennamen vor allem für Kamerasysteme in hochwertigeren Smartphones hergegeben - zum Beispiel für die High-End-Geräte von Huawei. So hat der in den USA in Ungnade gefallene Handyhersteller die Quad-Kamera seines neuen Foldables Mate X2 gemeinsam mit dem Kamerabauer entwickelt. Jetzt hat Softbank in Japan das erste komplett Leica-gebrandete Smartphone auf den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...