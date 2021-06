Agentur integriert die Plattform von Esri als Service für Event-Erlebnisse in Echtzeit

Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Standortinformationen, gab heute bekannt, dass zooom productions, eine auf Sport- und Lifestyle-Marken spezialisierte Marketing-Agentur, zu den neuesten Nutzern der ArcGIS Platform, Esris neuer Platform as a Service (PaaS), zählt. Die Agentur hat sich für ArcGIS Platform entschieden, um Esris World Imagery (Weltbilddaten) für eine maßgeschneiderte Live-Tracking App bereitzustellen, mit der Zuschauer die Erlebnisse der Athleten während des Red Bull X-Alps-Wettbewerbs 2021 mitverfolgen und nachverfolgen können.

Esri's ArcGIS Platform provides world imagery for live tracking during Red Bull X-Alps. (Photo: Business Wire)

Red Bull X-Alps ist das härteste Abenteuerrennen der Welt, das sich über fünf Länder und mehr als 1.000 km (775 Meilen) durch anspruchsvolles Terrain in den Alpen erstreckt. Die Athleten treten fast zwei Wochen lang zu Fuß oder mit dem Gleitschirm über eine festgelegte Anzahl von Wegpunkten an. Die Teilnehmer messen Sie entweder beim Geländelauf, Wandern, Bergsteigen oder Gleitschirmfliegen.

"Dank der ArcGIS Platform können wir den Zuschauern ein besseres, erweitertes Erlebnis bieten", sagt Ulrich Grill, Geschäftsführer von zooom productions und Mitbegründer des Rennens. "Mit der Agilität der Anwendung kann jeder Fan online verschiedene Ansichten-Luftbild, Cockpit und 360-sehen, als ob er in den Schuhen des Wettkämpfers wäre. Diese Athleten werden sich in schwer zugängliche und abgelegene Gebiete der Alpen wagen, die nur wenige Menschen je durchquert haben. Das Ziel von zooom productions ist es, Millionen von Zuschauern "ins Rennen" zu bringen, und ArcGIS Platform ermöglicht uns dies."

Die Live-Tracking-App von zooom wird es Hunderten von Millionen von Fans ermöglichen, 30 Teilnehmer aus 15 Nationen in Echtzeit mit Hilfe von modernen GPS-Trackern nachzuverfolgen. Die topografischen Datenschichten von Esri liefern die qualitativ hochwertigen Bilder, Karten und eine geografische Perspektive, die erforderlich sind, um den Zuschauern des Wettkampfs ein wirklich eindringliches Erlebnis zu bieten.

Über die Live-Tracking-Oberfläche erfahren die Zuschauer alles, was sie über einen Athleten wissen müssen, einschließlich Geschwindigkeit, Höhe und zurückgelegter Strecke. Sie können sich sogar virtuell auf den Pilotensitz setzen. Die 3D-Virtual-Reality-Bilder werden dank der Basiskarten ermöglicht, die einfach über die ArcGIS-Plattform integriert werden.

Das Hauptrennen der Red Bull X-Alps 2021 startet am 20. Juni im historischen Salzburg, Österreich. Die Strecke führt bis zum Mont Blanc an der französischen und italienischen Grenze und endet am 2. Juli in Zell am See, Österreich.

Weitere Informationen zur ArcGIS-Plattform von Esri finden Sie auf go.esri.com/Platform-Learn-More.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortbestimmung und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial der Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsergebnisse auszuschöpfen. Die von dem 1969 in Redlands (Kalifornien, USA) gegründeten Unternehmen entwickelte Software wird weltweit in mehr als 350.000 Organisationen und in über 200.000 Institutionen in Amerika, in der Region Asien-Pazifik, in Europa, Afrika und im Nahen Osten eingesetzt, so etwa bei Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Universitäten. Esri hat regionale Niederlassungen, internationale Vertriebshändler und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokale Unterstützung bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement in der Geoinformationstechnologie entwickelt Esri die innovativsten Lösungen für die digitale Transformation, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und fortschrittliche Analysen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

Copyright 2021 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hierin erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

