München (ots) -Die ARD wird in diesem Jahr erstmals für Produktionen in allen drei Hauptkategorien des Prix Italia ausgezeichnet. Der renommierte europäische Preis wird alljährlich für die Bereiche Fernsehen, Hörfunk und Web vergeben.Den Fernsehpreis des Prix Italia 2021 gewinnt in der Kategorie Dokumentation "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" vom SWR. Die Dokumentation von Feras Fayyad, die erstmals am 1. Juli 2020 im Ersten zu sehen war, schildert das tägliche Leben syrischer Ärztinnen und Ärzte unter Kriegsbedingungen in einem unterirdischen Feldkrankenhaus in Ost-Ghouta bei Damaskus. Der inzwischen hochdekorierte Dokumentarfilm ist eine internationale Produktion von Danish Documentary Production in Koproduktion mit ma.ja.de. Film Produktions GmbH, Hecat Studio Paris und Madam Films und entstand in Zusammenarbeit mit National Geographic, SWR und TV 2.Den Radio-Preis des Prix Italia 2021 erhält in der Kategorie Dokumentation und Reportage "Ein Totenschädel und kein Ende. Die Kirche und die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia" (rbb/WDR) von Bernhard Pfletschinger. In der Kategorie Web FACTUAL geht der Prix Italia WEB 2021 an das Youth-Health-Format safespace vom rbb. Das crossmediale Angebot liefert jungen Menschen Gesundheitsinformationen auf dem TikTok-Kanal safespace.offiziell, on air bei Radio Fritz und im Netz unter https://www.rbb-online.de/safespace.Der 73. Prix Italia wird in diesem Jahr vom 14. bis 18. Juni in Mailand vergeben.