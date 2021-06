Lucidworks Fusion ermöglicht Kunden die einfache Bereitstellung von KI-basierten Data Discovery- und Suchanwendungen in einer Cloud-Umgebung

SAN FRANCISCO, June 17, 2021, Anbieter der Connected Experience Cloud, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen dem Google Cloud Partner Advantage-Programm beigetreten ist. Google Cloud-Kunden können Fusion jetzt über den Google Cloud Marketplace bereitstellen, sodass Benutzer KI-basierte Anwendungen für Produktentdeckung und Wissensmanagement in einer modernen, containerisierten und Cloud-nativen Architektur erstellen können.



Als Google Cloud Technology Partner bietet Lucidworks seinen Kunden die Möglichkeit, ihren Benutzern kontextbezogene, persönlich relevante Suchergebnisse und proaktive Empfehlungen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz bereitzustellen. Millionen von Benutzern können, sobald sie eine Frage haben, Erkenntnisse aus mehreren hundert Millionen von Dokumenten und Datensätzen abrufen. Lucidworks Fusion bietet Kunden die folgenden Vorteile:

Mehr Kontrolle über das Browse- und Sucherlebnis - um Benutzern die richtigen Ergebnisse zu liefern, Unstimmigkeiten zu beseitigen und Umsatz und Effizienz zu steigern.

- um Benutzern die richtigen Ergebnisse zu liefern, Unstimmigkeiten zu beseitigen und Umsatz und Effizienz zu steigern. Eine konsistente und personalisierte Benutzererfahrung über den gesamten Benutzerlebenszyklus hinweg - indem Ergebnisse auf Grundlage von Benutzersignalen personalisiert werden.

- indem Ergebnisse auf Grundlage von Benutzersignalen personalisiert werden. Nutzung des vorhandenen Wissens im gesamten Unternehmen - so können Mitarbeitern optimale Arbeit leisten, da Informationssilos beseitigt und die erforderlichen Erkenntnisse schnell bereitgestellt werden, was die Mitarbeiterbindung und die Produktivität verbessert.

- so können Mitarbeitern optimale Arbeit leisten, da Informationssilos beseitigt und die erforderlichen Erkenntnisse schnell bereitgestellt werden, was die Mitarbeiterbindung und die Produktivität verbessert. Maximaler Mehrwert der Data Discovery - da Unternehmen Verbindungen, Muster und Anomalien in Datensätzen finden können, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

- da Unternehmen Verbindungen, Muster und Anomalien in Datensätzen finden können, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Vernetzte Erlebnisse für Mitarbeiter und Kunden - indem Sie Signale über alle Kanäle hinweg sammeln und diese Erkenntnisse überall anwenden, um kanalübergreifende Personalisierungen bereitzustellen.



"Einige ältere Unternehmen, von denen wir angenommen hätten, dass sie ihre Daten weiterhin lokal behalten würden, verlagert diese nun in die Cloud und verwendet Google Cloud als vertrauenswürdigste und sicherste Plattform", so Will Hayes, CEO von Lucidworks. "Durch unsere Partnerschaft mit Google Cloud können wir nahtlosen Support und Service bereitstellen, damit sich unsere Kunden ganz auf ihre Stärken konzentrieren können, während wir erstklassige Lösungen bereitstellen. Google Cloud-Kunden können jetzt vernetzte digitale Erlebnisse für ihre Kunden und Mitarbeiter schaffen."

Google Cloud Marketplace ermöglicht Benutzern die schnelle Bereitstellung funktioneller Softwarepakete, die auf Google Cloud ausgeführt werden, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Das Lucidworks-Angebot in Google Cloud umfasst Anwendungen, die auf der Fusion-Plattform ausgeführt werden, wie Predictive Merchandiser . PM unterstützt E-Commerce-Teams dabei, das Potenzial maschinellen Lernens zu nutzen, um die Konversionsrate zu steigern. Smart Answers verbessert Chatbots und virtuelle Assistenten mit der Verarbeitung natürlicher Sprache und Deep Learning, um die Zeit bis zur Lösungsbereitstellung und die Supportkosten zu reduzieren. Die größten Marken der Welt, darunter Lenovo, Red Hat, Reddit und Cisco Systems, vertrauen auf die Lucidworks-Produktsuite, um Erkenntnisse über alle Kanäle hinweg zu erfassen und kanalübergreifend anzuwenden - für eine überzeugende Omnichannel-Personalisierung für Kunden und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter Lucidworks -Eintrag auf Google Cloud Marketplace .

Über Lucidworks

Lucidworks bietet die Connected Experience Cloud.