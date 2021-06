Schon seit einigen Monaten sehen sich die Anleger zwar immer wieder beschwichtigenden Worten der Zentralbanken in Sachen Zinsen und Inflation gegenüber, aber die ersten Gewitterwolken sind bereits am geldpolitischen Himmel aufgezogen. Gestern gab es dann den ersten richtigen Regenguss. Die Sitzung der Fed stellt eine Zäsur dar. Das "weiter so" wie bei der Europäischen Zentralbank noch vor einer Woche hat es bei den Kollegen aus den USA zumindest nicht gegeben. Die volle Aufmerksamkeit gilt jetzt ...

