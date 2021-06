Unternehmen bekräftigt Leitlinien für das Geschäftsjahr 2021

BRIDGEWATER, N.J., June 17, 2021(NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute seinen CFO-Übergangsplan bekanntgegeben. David Clark, der derzeitige Chief Financial Officer (CFO), tritt am 9. August 2021 von seiner Position zurück, um andere private und berufliche Interessen zu verfolgen. Das Ausscheiden von Clark steht in keinem Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung und der Unternehmensleistung von Synchronoss. Parallel zur heutigen Ankündigung bekräftigt das Unternehmen seine Leitlinien für das laufende Jahr, die zuvor am 10. Mai 2021 bereitgestellt worden waren. Clark wurde im August 2018 zum CFO ernannt.



Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss, über das Ausscheiden von Clark: "Ich habe sehr gern mit David zusammengearbeitet und danke ihm für seinen Einsatz für unser Unternehmen. David kam zu Synchronoss, um unsere operativen Kontrollen und unsere Berichterstattung zu verbessern. Während seiner Zeit bei Synchronoss hat er uns erfolgreich bei der Implementierung signifikanter Verbesserungen im Management unserer Betriebsausgaben sowie bei der Umsetzung von Finanzführungs- und Kontrollmechanismen unterstützt. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns seine Arbeit in eine gute Ausgangsposition für künftiges Wachstum und weiteren Erfolg gebracht hat. Persönlich wünsche ich ihm nur das Beste für seine weitere Zukunft und weiß seine Unterstützung während des Übergangs zu schätzen."

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Clark ist derzeit im Gange. Er bleibt bis zu seinem Ausscheiden in seiner derzeitigen Position und unterstützt Synchronoss bei der Übergabe der CFO-Funktionen an seinen Nachfolger.

Zukunftsgerichtete Aussagen

