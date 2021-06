Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Die Auszeichnung würdigt Innovationen wie LTI Canvas PolarSled und das erste Snowcase, die die Transformation von Cloud-Daten beschleunigenLarsen & Toubro Infotech (https://www.lntinfotech.com/) (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, wurde von Snowflake (http://www.snowflake.com/), der Data Cloud (http://www.snowflake.com/)Company (http://www.snowflake.com/), als Global Innovation Partner of the Year ausgezeichnet. LTI erhielt diese prestigeträchtige Auszeichnung während des Snowflake Virtual Partner Summit, der am 16. Juni 2021 stattfand.Die Auszeichnung stellt einen wichtigen Meilenstein für die strategische Partnerschaft zwischen LTI und Snowflake dar und wird die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen stärken, um Unternehmen mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen zu unterstützen.Die einzigartige Canvas PolarSled (https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html)-Plattform von LTI mit ihrem "Automation-first"-Ansatz bietet Snowflake-Kunden Geschwindigkeit, Leistung und Risikominderung. Die Plattform bietet:· Technologiestrategie und Beratung bei der Definition der Snowflake-Migration und der Datenstrategie.· Automatisierungsgesteuertes Implementierungs-Toolkit mit ML-basierten Werkzeugen.· Governance-Toolkit zur Unterstützung der Aufrechterhaltung und Optimierung der Snowflake Cloud-Datenplattform.Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer, LTI, sagte: "Diese Auszeichnung bestätigt das starke Engagement von LTI, den Weg der Kunden zu Snowflake zu vereinfachen und zu beschleunigen. Unsere globale strategische Partnerschaft mit Snowflake ermöglicht es uns, die Innovation zu bringen, die nötig ist, um datengesteuerte Organisationen für Kunden zu schaffen. Diese Allianz ermöglicht es uns, ein integraler Bestandteil der breiteren Datenstrategie eines Unternehmens zu werden und es auf seinem Weg der digitalen Transformation zu begleiten.""Im Rahmen der globalen strategischen Partnerschaft investieren LTI und Snowflake in die Unterstützung unserer gemeinsamen Kunden bei der Migration auf die Snowflake Data Cloud, indem sie die technologischen Schulden beseitigen und Sicherheit durch einen höheren Automatisierungsgrad bieten", sagt Ketan Awalegaonkar, Chief Customer Officer bei Snowflake. "LTI bietet mit seinen zahlreichen innovativen Snowflake-spezifischen Beschleunigern und Lösungen, insbesondere der LTI Canvas PolarSled-Plattform, Geschwindigkeit, Leistung und Risikominderung für die Cloud-Datenreise der Kunden. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft zu stärken und gemeinsam innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln", fügte er hinzu.Vor kurzem wurde LTI auch zum Technology Launch Partner für das Snowpark Accelerated Program. Snowpark, das sich derzeit in der privaten Vorabversion befindet, vereinfacht die IT-Architektur eines Unternehmens, indem es mehr Datenpipelines in die einzige, verwaltete Kerndatenplattform von Snowflake integriert. Als Teil dieses Programms werden LTI Mosaic Decisions (https://mosaic.lntinfotech.com/mosaic-decisions/) und LTI Mosaic AI (https://mosaic.lntinfotech.com/mosaic-ai/) die einfache Einführung von Snowflake mit optimierter Leistung erleichtern.LTI ist ein Elite Services Partner (https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-becomes-the-elite-services-partner-of-snowflake/) für Snowflake und hat das erste Snowcase (https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/snowcase-data-driven-manufacturing-transformation/), ein Programm zur Entwicklung und Vermarktung von branchenspezifischen Lösungen zur Beschleunigung der Cloud-Datentransformation von Unternehmen, gestartet.Informationen zu LTI:LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Mit Niederlassungen in 31 Ländern gehen wir für unsere Kunden die Extrameile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre Mobile-, Social-, Analytics-, IoT- und Cloud-Journeys ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 35.000 LTI'lern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Folgen Sie uns unter @LTI_GlobalWeitere Informationen:- LTI Canvas PolarSled - https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html- Die Snowflake Fähigkeiten von LTI - https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/Verbinden Sie sich mit LTI:- Lesen Sie unsere News und Blogs- Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn- Klicken Sie auf "Gefällt mir" auf unserer Facebook-SeiteLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgPressekontakt:Shambhavi RevandkarLeitung Öffentlichkeitsarbeit+919769509545shambhavi.revandkar@lntinfotech.comOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145474/4945110