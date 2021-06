EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise Swiss Property Fund: Geplante Kapitalerhöhung für den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios



18.06.2021 / 06:56



Basel, 18. Juni 2021. Die Fondsleitung prüft für den Baloise Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund 185.2 Mio. CHF. Für die Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung und den Einsatz von Fremdkapital. Der Baloise Swiss Property Fund, ein vertraglicher Anlagefonds der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, wurde per 1. Oktober 2018 erfolgreich lanciert. Der Immobilienfonds wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und besitzt per 31. März 2021 56 Liegenschaften mit einen Marktvolumen von 618.5 Mio. CHF. Um das Wachstum des Baloise Swiss Property Fund weiter voranzutreiben, plant die Fondsleitung für den Baloise Swiss Property Fund den Erwerb von 17 Liegenschaften im Wert von 185.2 Mio. CHF von der Basler Versicherung AG und der Basler Leben AG. Die FINMA hat am 9. Juni 2021 die Bewilligung für diese Transaktion gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV erteilt. Zur Finanzierung des Erwerbs dieses Liegenschaftsportfolios ist im August/September 2021 die Emission von neuen Anteilen und die Aufnahme von Fremdkapital vorgesehen. Durch den Kauf des Liegenschaftsportfolios haben die Investoren des Baloise Swiss Property Funds die Gelegenheit, von einer breiteren Diversifikation zu profitieren. Das Liegenschaftsportfolio besteht aus 17 Core/Core plus-Objekten, verteilt in der gesamten Schweiz. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus. Der Wohnanteil dieses Liegenschaftsportfolios beträgt 83 %. Indikative Eckdaten der Kapitalerhöhung Zeichnungsfrist: 10. August 2021 bis 19. August 2021 Publikation Emissionskonditionen: Zweite Hälfte Juli 2021 Publikation Emissionsprospekt: Anfang August 2021 Liberierung: 1. September 2021 Ungefähres Emissionsvolumen: 130-140 Mio. CHF Die genauen Emissionskonditionen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den 17 Liegenschaften und zur Kapitalerhöhung finden sich auf Swiss Fund Data und auf der Website des Baloise Swiss Property Fund. Fondsinformationen Name: Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN: 41455103 / CH0414551033 Fondswährung: Schweizer Franken Ertragsverwendung: ausschüttend Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds Anlegerkreis: Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3und 3ter KAG Fondsleitung/Portfolio Management: Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich Ausserbörslicher Handel: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich Lancierungsdatum: 1. Oktober 2018 Kontakt

Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81 Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Disclaimer: Diese Mitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zur Rückgabe von Fondsanteilen resp. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Sie richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Dieses Dokument kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Fondsleitung übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» ausschliesslich für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der aktuelle Fondsvertrag mit Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Artikel 35 des Finanzdienstleistungsgesetztes oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG dar. Der Fondsvertrag mit Anhang sowie der Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

