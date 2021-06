DAX-Aktien scheinen hiesigen Anlegern deutlich weniger zu schmecken als internationalen, was dem Index aber nützen könnte.Zusammenfassung Während der Optimimus internationaler Investoren für europäische Aktien ungebrochen scheint, hat es etliche der professionellen Anleger an die Seitenlinie und der privaten auf die Short-Seite geschlagen. Joachim Goldberg merkt an, dass der Index in der betrachteten Woche auch wenig günstige Kaufgelegenheiten geboten und die Bären auch nicht unter Druck gesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...