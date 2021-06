Über Jahrzehnte für die Öffentlichkeit geschlossen, stehen ab sofort die The OWO Residences by Raffles in London-Whitehall zum Verkauf. Der Verkaufsstart der ersten Wohnungen der Marke Raffles in Europa, den The OWO Residences by Raffles, markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte eines der markantesten Gebäude Londons. Mit den Apartments bietet sich die besondere Gelegenheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...