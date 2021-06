Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer setzt seine Kooperation mit CureVac trotz des Rückschlags bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes fort. So hatte das Tübinger Biopharma-Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag eingeräumt, dass der eigene Impfstoffkandidat CVnCoV in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt habe.Damit habe er die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt. Die Studie ...

